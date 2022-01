SOBIVUS ⟩ Mida toob suhe kardinaalse tähemärgiga?

Oleme rääkinud sodiaagimärkidest läbi elementide - millised on tule-, maa-, õhu- ja veemärgid. Ent on olemas veel teine jaotus, mille järgi kaksteist tähemärki jagunevad. Seda nimetatakse modaalsuseks ning on kolm modaalasust: kardinaalsed, püsivad (fikseeritud) ja muutlikud märgid. Kui element kirjeldab rohkem tähemärgi olemust (tuline, emotsionaalne, praktiline, intellektuaalne), siis modaalsus kirjeldab tema funktsiooni (algataja, arendaja, lõpetaja).