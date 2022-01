Kui oled üritanud oma tuju kasvõi veidigi tõsta, siis ilmselt oled kuulnud serotoniini nime kandvast neurotransmitterist, mille ülesanded ajus on seotud parema tuju ning üleüldise rahulolutundega. Serotoniini kutsutakse ka heaoluhormooniks ning seda keemilist ühendit toodavad meie närvirakud, mille kaudu see aine suhtleb kõigi rakkudega meie kehas. Kuigi tegemist pole kaugeltki ainsa hormooniga, mis meie tuju reguleerib (seda teevad ka dopamiin, oksütotsiin ja endorfiinid), siis on serotoniinil heaolupusles siiski väga oluline koht.