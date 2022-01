Tänapäeval enam Veenuse kalendrit ei järgita, kuid see andis väärtusliku õpetuse, läbi milliste protsesside toimub naiseliku väe puhastumine ja jõustamine. Kes tahab saada tõeliseks Kuningannaks, peab olema valmis end põhjalikult elu ees paljastama. Loe lähemalt, mida see tähendab.

Veenus on planeet meie Päikesesüsteemis, mida iidsed tsivilisatsioonid jälgisid hoolega tuhandeid aastaid. Inimkond on olnud Veenuse särast kaua aega lummatud - seda seostati armastuse, ilu, sensuaalsuse, seksuaalsuse, jumaliku õigluse ja külluse jumalannaga. Kõige vanem teadaolev Veenusega seotud müüt on sumerite lugu Inannast (Babüloonia ja Akadi mütoloogias vastavalt Ištar), mis tegelikult õpetab, kuidas naisest saab tõeline kuninganna.