VIDEO: Topeltlõug? Dogipõsed? Näovõimlemine pühib need minema

Tänapäeval pole mõtet saatusega leppida ja ohata: « No mis sa teed, aastate vastu ei saa… » Saab ikka küll! Mõni vajub loppi õige väledalt, teine kepsutab veel kõrges easki särava näoga ringi. Kiirelt sirutatakse käsi väliste abivahendite järele – hangitakse hirmkalleid kreeme ja silu-võlu-hooldusi. Mis sest, et seestpoolt algavad tehnikad on palju mõjusamad, lihtsamad ja soodsamad.

«Naha eest on loomulikult vaja hoolitseda, et see püsiks niisutatud ja elastne. Kuid näole annavad kuju siiski lihased, mis asuvad naha all. Kreem neid vormi ei vii, kuid näovõimlemine annab nähtavaid tulemusi,» selgitab sertifitseeritud Zogan-treener Cadrin Lokotar. Ta ise õppis facefitness' i tehnikaid Jaapanis, sensei Michiyo Nisimura käe all. Et asi tõepoolest toimib, sai näidetega kiirelt tõestatud. Juba jaapanlannast ekspert ise näeb välja tegelikust east vaata et 20 aastat noorem. Omaenda praktika käigus on Cadrin näinud nii topeltlõua kadumist kui ka kurjusekurdude tasandumist. Lisaks hüppavad oma õigele kohale allavajuvad põsed, joonistuvad välja põsesarnad ja kaovad silmade alt tursed.