Daily Maili hinnangul on seni tugevaim märk sellest, et prints Harry otsib kuningas Charlesi ja teiste perekonnaliikmetega lepitust, olnud see, et hiljemalt veel sel juunikuul saadetakse välja eelkutse 2027. aasta Invictuse mängudele, millele järgneb ametlik kutse.