30-aastane Lauren Ingham ja tema 33-aastane abikaasa Andy olid just ostnud oma esimese kodu, kui nad kihlusid – mis tähendas, et suurem osa rahast oli juba kulunud. Kui kriitikud väidavad, et unistuste pulmi pole väikese eelarvega võimalik korraldada, otsustas Lauren vastupidist tõestada, vahendab New York Post.

«Me tahtsime algusest peale pisikese eelarvega pulma, sest meil on raha vaja ka muude asjade jaoks – näiteks uue kodu renoveerimiseks,» rääkis ta portaalile What’s The Jam. «Ma ei suutnud ette kujutada, et kulutame ühe päeva peale kümneid tuhandeid – ükskõik kui eriline see ka poleks. Ma jäin oma plaani juurde ja see toimis.»