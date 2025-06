Hailey Bieber jäi New Yorgis vahele ilma abielusõrmuseta – lahutuskuulujutud taas õhus

Lahutuskuulujutud on Bieberite ümber ringlemas juba mõnda aega, kuid said uue hoo tänavu märtsis, kui Hailey lõpetas lühikeseks ajaks Justini jälgimise Instagramis. Naise sõnul oli tegu tehnilise veaga, mis juhtus Justinil konto deaktiveerimise ja taasaktiveerimise käigus.

Ajakirjale Vogue antud värskes intervjuus tõdes Hailey, et spekulatsioonid nende abielu üle ei näi vaibuvat. «Ma arvasin, et seitsme aastaga oleks see juba vaikselt hääbunud, aga ei ole,» ütles ta.

Augustis sündis paaril esimene laps, poeg Jack Blues, kuid isegi lapse sünnile vaatamata pole jutud vaibunud. «Inimesed ei suuda edasi liikuda. Ma lootsin, et nad rahunevad nüüd maha... aga tundub, et mõned lihtsalt jäävadki pahaseks,» märkis Hailey otsekoheselt.

Lisaks suhtekõlakatele on fännid viimasel ajal väljendanud muret ka Justini käitumise pärast – teda on nähtud avalikus kohas kummaliselt käitumas ja kanepit suitsetamas. Allika sõnul kinnitati aprillis Page Sixile, et laulja elab läbi keerulist perioodi ning Hailey teeb kõik, et talle toeks olla.