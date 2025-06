Mis see nipp on? See on lihtsam, kui sa arvatagi oskad. Pista lihtsalt jalg teki alt välja.

See meeletult leviv nipp põhineb huvitaval 2023. aasta uuringul, mis avaldati ajakirjas Physiological Anthropology. Selgub, et meie instinktiivne harjumus teki alt jalad välja pista on teaduslikult põhjendatud ja see on hea une tõeline saladus.