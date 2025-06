Kui mees teeb neid 5 asja voodis, siis ta armastab sind

Sinu nauding on tema jaoks oluline – ja ta ei karda sellest ka rääkida. Kui ta tõesti hoolib, ei ehmu ta ära su soovist võtta appi sekslelud, sest ta tahab sind paremini tundma õppida. Kui mainid hellalt, et tema entusiastlik hõõrumine ei vii kuhugi, ei võta ta seda isiklikult, vaid võimalusena paremaks saada.

Talle ei ole oluline ainult see, kuidas tema lõpetab – ta pöörab tähelepanu ka sinule. Näiteks hoolitseb ta selle eest, et sina saaksid vähemalt sama palju tähelepanu kui tema. Kui suu- või anaalseks tekitab sinus kõhklusi, austab ta seda ega suru peale. Ta teab, et koos nautimine on see, mis loeb.