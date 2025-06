Just need viis toodet peaksid olema iga naise iluriiulil

1. Puhastaja

Puhastamine on iga nahahooldusrutiini esimene samm, mistõttu on puhastusvahend teie komplektis oluline nahahooldustoode. Puhastusvahend on mõeldud mustuse, rasu ja meigi eemaldamiseks nahalt. Kui sul on tundlik nahk, otsi lõhnavaba ja hüpoallergeenset puhastusvahendit.

2. Niisutaja

See aitab vältida naha kuivust, ketendust ja ärritust. Kui sul on rasune nahk, vali õlivaba niisutaja, mis ei ummista poore, ja kui sul on kuiv nahk, vali paksem ja kreemjas niisutaja.

3. Päikesekaitsekreem

Päikesekaitsekreem on nahahooldusrutiini kõige olulisem toode. See aitab kaitsta nahka kahjulike UV-kiirte eest, mis võivad põhjustada päikesepõletust. Vali toode, mille SPF on vähemalt 30, kanna seda kõikidele katmata nahapindadele pool tundi enne päikese kätte minekut ning uuenda kreemi iga kahe tunni järel.

4. Seerum

Seerumid on kontsentreeritud hooldused, mis aitavad lahendada spetsiifilisi nahaprobleeme, nagu akne, kortsud ja hüperpigmentatsioon. Saadaval on palju erinevat tüüpi seerumeid, seega on oluline valida just enda nahaprobleemidele sobiv toode.

5. Toonik