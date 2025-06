PÄÄSTA GAASID VALLA Kõhutuulte kõnd võib olla jaanipäeva ülesöömiste pääsetee

«Peerukõnd» ehk inglise keeles fartwalk on päriselt olemas, ja mitte ainult naljana! Tegemist on kõhugaaside leevendamiseks mõeldud teadliku kõndimisviisiga, mida on hakatud poolhumoorikalt nimetama peerukõnniiks, kuid millel on täiesti arvestatav füsioloogiline mõju. See võib olla täpselt see, mida vaja pärast jaanipäeva šašlõkki, kartulisalatit, kringlit ja kiluvõileiba.