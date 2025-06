LIHTNE JA TÕHUS Närimistrikk, mis aitab üle 50-aastastel üleliigseid kilosid kaotada

Kui jõuad 50-aastaseks, muutub sinu ainevahetus drastiliselt, mis tähendab, et kaalus juurde võtta on kahjuks palju lihtsam, kui kilodest vabaneda.

Uuringud näitavad, et toidukordade pikem närimine on tervisliku kaalujälgimise seisukohast väga kasulik.

Ajakirjas American Journal of Clinical Nutrition avaldatud uuringust selgub et inimesed söövad 11,9 protsenti vähem, kui nad närivad toitu 40 korda tavapärase 15 asemel. Lihtsustatult saab öelda, et mida kauem närida, seda vähem sa sööd!

Põhjalik närimine saadab ajule signaale, et sööd toitu, mis võib tekitada täiskõhutunde, rahulolu ja vähem näljatunnet. Lisaks aitab see paremini seedida ja võib-olla kiirendada kalorite põletamist. Oma järgmisel toidukorral pea meeles, et kasulik on keskenduda oma toidu maitsele, lõhnale ja esteetikale. See aitab süüa aeglasemalt ja tunda kõhtu täis olevat.