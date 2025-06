EKSPERDID HOIATAVAD Tänapäeva lastel jääb järjest vähem võimalusi iseseisvaks mänguks ja avastamiseks

Michigani ülikooli meeskond küsitles rohkem kui tuhandet lapsevanemat üle Ameerika, kelle lapsed on vanuses 13–18 aastat. Uuringust teatas esimesena väljaanne Science News.

C.S. Motti lastehaigla üleriigilise laste tervise uuringu tulemused näitasid, et vähem kui pooled lapsevanematest lubaksid oma teismelisel jääda hotelli üksi, kui vanem ise läheks näiteks hommikusöögile.

Veelgi vähem – vaid kolmandik – lubaks oma lapsel üksi lähimasse kohvikusse jalutada ning ainult iga viies vanem tunneks end mugavalt, kui laps läheks üksi lõbustusparki või muuseumi. Veel drastilisem on tõsiasi, et iga viies vanem tunnistas, et pole kunagi lubanud oma teismelisel reisil endast eemal olla.

Eksperdid on juba aastaid hoiatanud, et tänapäeva lastel jääb järjest vähem võimalusi iseseisvaks mänguks ja avastamiseks. Võrreldes varasemate põlvkondadega, liiguvad noored tänapäeval harvemini üksi kooli, ei sõida rattaga ega tööta osalise koormusega – sageli just vanemate ülehoolitseva suhtumise tõttu.

Selle iseseisvuse langusega kaasneb murettekitav trend: vaimse tervise probleemid teismeliste seas, sealhulgas ärevus ja depressioon, on tõusuteel.

Kuigi mõned teadlased hoiatavad, et otseseid seoseid vanemate liigsest kaitsmisest ja vaimse tervise kriisist ei saa üks ühele teha, on teised selles osas kindlamad.

«Mind ei üllata sugugi, et näeme teismeliste seas ärevuse, depressiooni ja isegi enesetappude nii järsku tõusu,» ütles Bostoni kolledži psühholoog Peter Gray väljaandele Science News.

Kuid tema sõnul on siiski lootust. «Kui me suudame jõuda vähemalt mõne pereni, et suve veidi teistmoodi planeerida, on seegi juba suur võit,» märkis Gray.

Eksperdid soovitavad, et laste iseseisvuse suurendamiseks võiksid vanemad neile näiteks võimaldada kaasa rääkida puhkuse planeerimisel ning koos lapsega kokkuleppeid sõlmides luua mõlemale sobivad piirid.

Näiteks enamik lapsevanematest tundis end rahulikumalt, kui:

laps lubas regulaarselt telefoni teel ühendust hoida (64 protsenti),

viibis sõprade või õdede-vendade seltsis (62 protsenti),

ja püsis eelnevalt kokku lepitud piirkonnas (55 protsenti).