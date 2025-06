Kolm kehaosa, mida häirivalt sageli pesta unustame

Vannis või duši all käimine tundub esmapilgul nagu refleks: seebita, hõõru, loputa ja valmis. Aga kui 2019. aastal internetis lahvatanud arutelu jalgade pesemise vajalikkuse üle midagi tõestas, siis seda, et isegi pesemises pole me ühel lainel. Nüüd on George Washingtoni ülikooli teadlased otsustanud kontrollida, kas meie esivanemate hügieenisoovitustel on ka teaduslikku kaalu ja tulemused on silmiavavad.

Uuriti, kas inimesed pesevad piisavalt sageli kolme konkreetset piirkonda: kõrvataguseid, varvaste vahesid ja naba seest. Vanaemade ja ka dermatoloogide lemmikhoiatus «Ära unusta naba pesta!» osutus rohkemaks kui pelgaks meeldetuletuseks, see võib otseselt mõjutada meie naha tervist ja immuunsüsteemi.

1. Kõrvatagused – kas seal tõesti haiseb?

Jah, haiseb küll, kui pesemata jätta. Kõrvade taga on voldid, kuhu kogunevad rasu, higi ja surnud naharakud. Tulemuseks võib olla põletikuline seisund, mis põhjustab sügelust ja ketendust. Halvimal juhul võib see olla nakkustele avatud värav. Kui kannad kõrvarõngaid, on veelgi olulisem neid piirkondi regulaarselt pesta, et vältida põletikku ja infektsiooni.

Kuidas pesta? Kasuta sama seepi ja pesuvahendit nagu ülejäänud kehal. Hõõru sõrmeotstega või pesulapiga õrnalt kõrvataguseid ning loputa hoolikalt.

2. Jalaseene paradiis varvaste vahel

Dušivesi voolab üle jalgade? Paraku ei tähenda see, et varvaste vahel oleks puhas. Sealne nahk ei tooda küll palju rasu, kuid higi ja suletud jalanõud loovad ideaalse keskkonna seentele ja bakteritele, mis võivad viia jalaseene, kandidoosi või isegi tselluliidi tekkimiseni. Diabeetikutele on jalgade eest hoolitsemine lausa elutähtis.

Kuidas pesta? Iga kord, kui duši all käid, pese ka varvaste vahed puhtaks. Kui duši alla ei ole võimalik minna, tee jalavanni. Ja ära unusta, et puhas sokk = puhas jalg.

3. Naba

Naba on kui unustatud koobas, kuhu koguneb kõik: higi, mustus, surnud rakud ja bakterid. Kui see ala jääb tähelepanuta, võib seal tekkida halb lõhn, punetus, sügelus, isegi mädanev infektsioon. Eriti ohustatud on nabaehetega inimesed, sest ehted võivad mustust veelgi rohkem kinni pidada.