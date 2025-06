Just selles vanuses abielludes on suurem tõenäosus lahutada

Pikka aega on levinud arusaam, et mida vanemana abiellud, seda väiksem on lahutuse tõenäosus. Loogiline: inimene on küpsemana vanem, targem, stabiilsem. Ent värskemad uuringud pakuvad üllatava pöörde: pärast teatud eluaastat sõlmitud abielude puhul hakkab lahutuse risk taas tõusma.