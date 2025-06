TÕELINE KANGELANE Lapseootel ema elu päästnud 9-aastane poiss: ma olin lihtsalt šokis

Oliver Ware oli just koolist koju jõudnud, kui kuulis järsku pauku ja jooksis vannituppa, kust leidis oma raseda ema Nikki teadvusetult põrandalt, vahendab New York Post.

«Ma paanitsesin, liigutasin teda edasi-tagasi,» rääkis kolmanda klassi õpilane kohalikule uudistekanalile WLWT. «Hüüdsin: «Emme, emme!»»

«Ma olin lihtsalt šokis.» Kiiresti reageerinud poiss helistas esmalt vanaemale, kuna isa Jeff oli veel tööl ja seejärel helistas ta häirekeskusesse.

«Mu ema on vannitoas ja ta kukkus kokku, ma vajan abi!» ütles ta häirekeskusele. Operaator juhendas Oliveri ema hingamist kontrollima ja laps jäi ema kõrvale, kuni parameedikud saabusid.

«Ma mõtlesin ainult: «Teen ükskõik mida, et ema ärkaks,»» meenutas Oliver.

Kiirabi saabus peagi ja viis Nikki haiglasse, kus ta sünnitas mõni tund hiljem pisitütre nimega Riley.

«Sellises olukorras on aeg ülioluline – nii ema kui ka beebi jaoks. Kui krambid oleks jätkunud, oleks see võtnud lapselt hapniku,» selgitas medõde Taylor Sobe WLWT-le. «Aeg on tulemuse juures kriitilise tähtsusega.»

Isa Jeff ütles, et on oma poja üle meeletult uhke. «Ta pidi päästma emme ja oma väikese õe. Ja täpselt seda ta tegigi,» ütles ta. «Minu jaoks on see tõelise kangelase definitsioon.»