Märgid, et Meghan Markle kahetseb kuninglikust perest lahkumist

Avalik kuvand

Taskuhäälingus tunnistas Meghan, et tal oleks keeruline koostada enda CV-d – ta ei tea, kuidas end tituleerida. Ometi defineerib avalikkus teda endiselt eeskätt kui Briti kuningliku perekonna liiget, mitte ettevõtjat või sisuloojat.

Lisaks on paparatsode huvi nende vastu oluliselt kahanenud, osalt ebaõnnestunud projektide tõttu. Enam ei ümbritse neid sama aura ega tähelepanu kui varem – märk, et ka avalikkus on hakanud nende elu vähem tõsiselt võtma.

Kuninglik eluviis

Harry ja Meghan on jätkanud avalikke esinemisi, mis meenutavad väga kuninglikke ringreise. Näiteks käisid nad 2024. aastal Nigeerias, kus Harry Invictus Games Foundationi tegevust tutvustas. Samuti külastasid nad Kolumbiat, et edendada laste küberturvalisust. Mõlemad reisid said ajakirjanduses hüüdnimeks võltskuninglik ringreis – viide sellele, et paar justkui jätkab kuninglikke traditsioone, kuid ilma ametliku mandaadita.

Meghanit on kritiseeritud ka selle eest, et tema riietus jääb ikka rangelt neutraalseks – kuigi ta varem kurtis, et selline värvipalett oli kuninglikus peres kohustuslik. Pärast ametlikku lahkumist on ta jäänud truuks beežile, valgele ja hallile. Kas see on lihtsalt stiilieelistus või märk sellest, et tal pole olnud huvi oma kuvandit radikaalselt muuta?

Vead on valusamad