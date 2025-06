20 aastat noorema mehe võtnud naise pihtimus: mind koheldi halvustavalt

Ta usub, et noored mehed naudivad suhteid vanemate naistega eelkõige sellepärast, et neilt ei oodata automaatselt abiellumist ja laste saamist. Kuid see ei tähenda, et ühiskond ei vaataks sellistele suhetele viltu.

Ta sõnas, et lõppkokkuvõttes on kõik osapooled täisealised ja vanus pole kõige olulisem; oluline on see, kes sa oled. Anne kritiseeris noorema mehe kohta käivat väljendit «mänguasi», mis vihjab, et suhe põhineb vaid seksil. Ta selgitas, et ei kasuta tutvumisrakendusi – kõik tutvused on ehedad – ja enamasti jääb tema valitud partneri vanusevahe umbes 10 aasta juurde.