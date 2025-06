KARM TÕDE Just nii paljud mehed hoiavad oma rahaasju kaaslase eest saladuses

Selgub, et põhjuseks pole ainult süütunne — vaid ka surve. Lausa 48 protsenti meestest tunneb, et nad peavad olema rahaliselt edukad, kusjuures üle poole süüdistab selles iseennast ja 27 protsenti ühiskonda.

Beyond Finance'i tellitud ning Talker Researchi tehtud uuring, mis tehti meeste vaimse tervise kuul, näitab, mis juhtub siis, kui raha ja häbi põrkuvad.

Eelmises uuringus rõhutas Bronstein, et finantsiline truudusetus närib usaldust ja jätab partneri teadmatusse, kes tajub, et midagi on valesti, aga ei tea, mis täpselt. Sageli hakkab see inimene oma sisetundes kahtlema ega jaga oma tundeid.

Bronstein hoiatab, et aja jooksul võib see tekitada emotsionaalset distantsi ja katkestada sideme, mida on raske taastada.