Teadlased hoiatavad: populaarset jooki seostatakse kõhunäärmevähiga

Uus uuring näitas, et kõhunäärmevähi riski suurendavad just õlu ja kanged alkohoolsed joogid (sh liköörid), kuid mitte vein. «Alkohol on teadaolev kantserogeen, kuid seni on seos kõhunäärmevähiga olnud ebaselge,» ütles uuringu vanemautor Pietro Ferrari. «Meie tulemused viitavad, et ka kõhunäärmevähk võib kuuluda nende vähivormide hulka, mida alkohol mõjutab – seos, mida seni on alahinnatud.»