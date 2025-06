Need punased toidud võiksid iga naise taldrikul olla

Punane paprika

Punased paprikad on magusamad ja neis on rohkem C-vitamiini kui rohelistes. Need toetavad immuunsust ja silmi. Samuti on neis kiudaineid ja karotenoide, mis vähendavad põletikku ning kaitsevad vähirakkude eest. Naudi paprikad salatites, tortiljades, võileibadel või suupistena – nii toorelt kui küpsetatult. Samuti on neis vähe kaloreid, mis teeb neist suurepärase valiku kaalujälgijatele.

Kirss

Kirsid pole mitte ainult maitsvad, vaid ka väga kasulikud. Neis on rohkelt antioksüdante, mis aitavad kehal võidelda vabade radikaalide vastu. Lisaks on need head kaaliumi- ja A-vitamiini allikad. Kirssides on ka melatoniini, mis reguleerib une-ärkveloleku tsüklit ja toetab seeläbi ainevahetust. Samuti leevendavad kirsid põletikku ja vähendavad podagrariski. Lisa neid smuutisse, jogurtisse või naudi niisama vahepalana.

Tomat

Tomatid on ääretult mitmekülgsed. Nad on suurepärane C-vitamiini ja lükopeeni allikas – viimane on tuntud vähivastaste omaduste poolest. Tomatid toetavad ka südant, vähendavad põletikku ja mõjuvad hästi nahale. Lisa neid salatitesse, pastadesse, suppidesse või naudi niisama.

Punane kinoa

Punane kinoa on gluteenivaba täisteravili, mis sisaldab rohkelt B-vitamiine, valku, rauda ja kiudaineid. See hoiab kõhu täis, veresuhkru stabiilse ning annab energiat kogu päevaks. Kinoa sobib hästi salatitesse, hautistesse, burritodesse ja isegi hommikupudru asemele. See on suurepärane valik neile, kes soovivad ainevahetusele hoogu anda ja kehale kasulikku kütust pakkuda.

Arbuus

Arbuus koosneb suuresti veest, mis juba on kehale äärmiselt vajalik. See sisaldab ka C-vitamiini, antioksüdante ning tsitrulliini – aminohapet, mis parandab verevoolu. Madala kalorsuse ja kõrge veesisalduse tõttu sobib arbuus suurepäraselt suviseks vahepalaks või magustoiduks, rahuldades samal ajal magusaisu.

Peet

Peet on tõeline toitainepomm. Selles on kiudaineid, folaati, kaaliumi ja antioksüdante. Peet toetab seedimist, südant ja annab energiat. Naudi peeti röstitult, borši sees, salatis või isegi smuutis. Selle erkpunane värv lisab igale toidule elu ja vitamiine.

Punane kartul