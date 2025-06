Lühema mehe armastuseotsing: üks naine puhkes nutma, kui ütlesin, kui pikk ma olen

Tinder katsetab parajasti pikkuse filtrit, järgides teiste populaarsete äppide eeskuju. Mis peitub selle 183 cm kinnisidee taga kohtingumaailmas – ja kas see võib takistada tõelise sideme tekkimist?​

Tinder teatas hiljuti, et katsetab funktsiooni, mis võimaldab mõnel tasulisel kasutajal filtreerida potentsiaalseid vasteid pikkuse järgi. See aga tekitas kiiresti vastukaja. «Oh ei. Nad lisasid pikkuse filtri,» kaebles üks kasutaja Redditis. Samal ajal postitas teine kasutaja platvormile X, «See on nüüd lõpp lühikestele meestele.»

«Olen katsetanud, et ei lisa oma pikkust profiilile või valetan selle kohta – ja meeldimisi tuleb siis märgatavalt rohkem,» ütleb Stuart, kes on 50ndates ja pärit Inglismaalt Midlandsist. «Tean, et enamik naisi filtreerib mu kohe välja.» 170 cm pikk Stuart jääb vaid 5 cm alla Ühendkuningriigi ja USA meeste keskmisele (175 cm), kuid kõrgusfilter võiks ta siiski eemale jätta.

Tinder rõhutas, et see funktsioon on tasuline eelistus, mida katsetatakse vaid valitud piirkondades, vahendas The Guardian. Samuti pole see jäik – profiilid, mis ei vasta valitud kriteeriumile, ei jää tingimata nägemata. Esindaja sõnul on see osa Tinderi laiemast püüdest aidata inimestel leida sobivamaid seoseid. Äpp on tuntud eelkõige juhusuhete platvormina, mitte pikaajaliste suhete leidmise kohana.

Lühema mehe kallistamine tundub, nagu kallistaks last​