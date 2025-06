Krooniline valu on tõusuteel. Kuidas seda varakult märgata, abi saada ja leevendada

Kui valu on kestnud üle kolme kuu, on aeg arsti poole pöörduda. Ent ka äkilist ja tugevat valu ei tohiks kunagi eirata — näiteks peavalu või rindkerevalu, mis on seni tugevaim, võib viidata erakorralisele olukorrale. «Kui see on kõige hullem valu su elus ja paikneb peas, rinnus või kõhus, helista kohe hädaabinumbrile,» hoiatab Teitelbaum.