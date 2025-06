Kas tänavune jaanipäev toob pohmelli? Mitte kõigile

Jaanipäev on ukse ees. Lõkked süttivad, laulud kõlavad ja klaasid tõstetakse sõprade auks. Mis aga järgmisel hommikul saab? Kui noorematele võib pidu kergesti lõppeda valutava pea ja raske olemisega, siis vanemad võivad üllatuslikult kergemalt pääseda. See võib olla just see hea uudis, mida tänavuse jaanipeo eel vajad.