VIDEO Naine astus vanaema korterisse ja avastas midagi täiesti jahmatavat

JoAnne ei ole lihtsalt küpses eas daam – ta on karakter, keda oleks raske kahe silma vahele jätta. «Ta on metsik naine, täiesti erinev kõigist teistest. Ta on sündinud särama,» kirjeldas Aly. Ja tema eneseväljendus ulatub kaugele glamuursete fotode taha. «Fotosessioonidel ei ütle me kunagi cheese, vaid me ütleme money,» naeris ta. «Juba beebieast peale on vanaema alati öelnud, et sa ei saa kunagi olla liiga rikas ega liiga ilus.»