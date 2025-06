«Läksin armastust kerjama, aga see lõhkus mu hinge.»

«Ausad naised» taskuhäälingu juht Elis Liivaru asus enesearenguteele väga varakult. Juba 17-aastaselt tundis ta, et tahab murda oma koduseid mustreid. «Minu suure elava energiaga olemust vaigistati lapsepõlves kogu aeg. Ma olin too much,» tunnistab ta. Ja kuidas see mõjub? Hakkad alateadlikult oma väge kinni hoidma, et jumala eest vanemaid mitte pahandada. Elis tegeleb endiselt järjepidevalt sellega, et end elule avada, et avaneda just selleks, kelleks ta loodud on. Ilma igasuguste piiravate mõtte- ja käitumismustriteta. «Ma häkin ennast iga päev lahti, et olla see vägev naine, kes olen loodud olema.»