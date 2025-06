SAA TEADA | Just see taustapildi valik viitab nartsissismile

Telefon avab end paljastavamalt, kui arvata oskame. Väike valik, mis tundub tähtsusetu – mis pilt on su lukuekraanil? See võib tegelikult anda aimu sellest, mida sa väärtustad, millest unistad või kes sulle kõige kallim on. Psühholoogide sõnul ei vali me seda pilti sugugi juhuslikult.

Võtame näiteks USA presidendi Donald Trumpi, kes sattus hiljuti kriitikatule alla, kuna kasutas oma telefoni taustapildina fotot iseendast.

Sotsiaalmeedia kasutajad nägid suurepärast võimalust presidenti narritada, kui ta eelmisel kuul Air Force One’ilt maha astudes paljastas oma telefoni ekraanil oleva pildi. Fotol oli president ise, juulist 2019, sõrm otse kaamera suunas – või siis otse enda suunas, kui ta sellele ekraanile vaatab.

Kriitikud nimetasid seda tõendiks Trumpi nartsissistliku iseloomu kohta, tembeldades ta enesekeskseks.

Aga mida ütleb sinu lukuekraani pilt selle kohta, kuidas sa end maailmale esitled?

Kuigi need pole ilmtingimata täpsed iseloomustused telefoniomaniku isiksusest, võib öelda, et enamiku inimeste jaoks on taustapildid armastatud inimeste, lemmikloomade või lihtsalt meeleolu parandavate fotode jaoks hea koht.

Holly Beedon, organisatsiooni Living Well UK kliiniline juht, ütles väljaandele Femail, et taustapilt võib olla peen, kuid paljastav aken sellesse, kuidas me end näeme, mida väärtustame ja kuhu meie tähelepanu loomulikult kaldub. «Kuigi üksiku pildi põhjal ei saa teha kindlaid psühholoogilisi järeldusi, võivad mustrid ja eelistused vihjata meie emotsionaalsetele prioriteetidele ja alateadlikele sõnumitele iseendale,» lisas ta.

Selfiga lukuekraan

Kui sul, nagu Trumpilgi, on lukuekraanil selfi, võid teistele paista mõnevõrra enesekeskne, tõdes Beedon – lisades, et mõnel juhul see ka nii on.