Miks ikka ja jälle ilmub mõni kole punn näkku? Mis nahk korraga punetab või kipitab? Kosmeetik Minna Monthani sõnul on üks levinumaid nahaärrituste põhjuseid vale nahahooldusrutiin – oma naha tegelikke vajadusi ei tunta ning seetõttu kasutatakse sobimatuid tooteid või tehakse valesid valikuid. «Oluline on õppida ära tundma oma naha vajadusi – ja need muutuvad ajaga,» ütles Monthan.