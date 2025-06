Üheksa kuud pärast Bethany ja tema elukaaslase suhte algust, 2020. aasta oktoobris, lendasid nad koos Floridasse, et tutvustada teda naise perele. «Kui tegin koos oma õetütardega kätepealseisu, tundsin ootamatult tugevat seljavalu. Arvasin, et olin lihtsalt üle pingutanud. Kui valu süvenes, võtsin ühendust oma onkoloogiga. Mulle kinnitati, et tõenäoliselt on tegu lihtsalt vigastuse, mitte vähiga. «​Olin just viiendat aastat vähivabana tähistanud.»