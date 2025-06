ARMAS VIDEO Vaata, kuidas imiku juuksevärv mühinal ajas muutub

25-aastane Baylee Cabrera Phoenixist näitas TikTokis, milline nägi tema poeg Luca välja vastsündinuna ja milline ta on praegu, 14-kuusena.

Videost paistab, et Luca sündis tumedate juustega — täpselt nagu oodatud.

«Tume juuksevärv sündides ei üllatanud meid,» rääkis Cabrera Newsweekile. «Mul endal olid sündides väga pikad ja tumedad juuksed, mis ajapikku heledamaks läksid. Lisaks teadsime ultraheli põhjal, et tal tuleb palju juukseid.»

Cabrera ootas küll, et poja juuksevärv ajapikku veidi heleneb, kuid ei osanud aimatagi, milline muutus tegelikult ees ootab. Luca ei läinud lihtsalt mustast pruuniks — tema juuksed muutusid lausa blondiks ning esimeseks eluaastaks oli poisil hele pea.

«Värv hakkas muutuma umbes 6. elukuul, aga päris blondiks läks ta alles 10. kuuks,» selgitas Cabrera. «Pärast seda on toon aina heledamaks läinud!»

Cabrera video pälvis sotsiaalmeedias palju tähelepanu – klippi, milles ta poega näitab, on vaadatud enam kui kolm miljonit korda. «Olen oma blondist poisist vaimustuses,» kirjutas Cabrera video pealkirjas.

«Tegin tegelikult lihtsalt armsa video ega arvanud kordagi, et see nii populaarseks osutub!» ütles Cabrera. «See video seisis mul kuid mustandites, olin selle lausa unustanud.»

Paljud kommentaarid näitasid, et samalaadseid muutusi on kogenud teisedki pered. «Mind süüdistati poja juuste värvimises, kuigi see toimus loomulikult,» kirjutas üks.