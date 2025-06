«Aeglane vananemine» algab köögist – need 5 toidunippi aitavad säilitada nooruse sära

Selle trendi esirinnas on Jung Hee-won, geriaatriaekspert Asani meditsiinikeskusest. Just tema lõi sisuliselt koreakeelse termini «jeosongnohwa» ehk «aeglane vananemine», avaldas sel teemal raamatu ja peab YouTube’i kanalit, mille kaudu juhendab inimesi tervislikuma vananemise suunas – ajal, mil 100-aastaseks elamine on muutumas tavaliseks, vahendab Korea Times.