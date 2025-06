«Igasugune muutus ütleb inimese ajule, et see on ohtlik. Ajule on turvaline see, mis on tuttav, isegi kui see on valus või ebatervislik.» Muutusega seotud stress ja ärevus on osa keha ellujäämisrežiimist. «Su keha püüab sind pidurdada, et sa ei läheks sinna, kus sa varem olnud ei ole,» selgitab Jõeorg, kes soovitab ükskõik milliste muutustega toimetulekuks hakata iseennast ja oma aju läbi julgustamise treenima.