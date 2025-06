GALERII Aasta ema tiitli pälvis 21 lapse ema: «Ma ei ole kunagi pidanud emaks olemist koormaks, vaid kingituseks!»

«Aasta ema tiitel on tänuavaldus neile, kes on oma eluga kandnud edasi põlvkondadevahelist sidet. Kadri Toomsalu elutöö näitab, et pühendumus perele ei aegu – see on väärtus, mida ühiskond peab hoidma ja märkama,» ütles Andres Ergma Eesti pensionäride ühenduste liidust.

Aasta ema tiitlile esitati tänavu 14 ema: Kadri Toomsalu (21 last), Kadri Taim (4 last), Külvi Kivisild (10 last), Polina Gusarova (4 last), Helis Rosin (4 last), Triinu Kiviselg (4 last), Tatjana Tappi (4 last), Elin Filin-Emajõe (6 last), Irina Pedak-Guralnik (6 last), Kristi Seppi (10 last), Vika Zieds (5 last), Britt Kalam (5 last), Mari Järg (5 last), Katrin Kurvits (6 last).