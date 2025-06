Kui palju ja miks tuleb juua vett, et ülekilod kaduma hakkaksid?

Vett tuleb juua, selles ei kahtle loodetavasti keegi. See hoiab kehafunktsioonid töös, aitab kaasa seedimisele, hoiab naha toonuses ja nii edasi. Kuid kui palju vett peaks jooma, kui sooviks on ülekilodest vabaneda? Selgub, et see kogus pole üldse nii suur, kui võiks arvata.