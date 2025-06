Salakavalad suhtetapjad, mida sa tõenäoliselt ise tähelegi ei pane

Suhted ei lagune üleöö. See algab aeglaselt väikestest hetkedest, mil partnerid vaikivad olulised probleemid maha ega lahenda neid. Just sellised pisikesed seljapööramised õõnestavad usaldust ja kahjustavad tasapisi ka kõige tugevamaid suhteid. Sageli ei pruugi üks partner isegi märgata, et tema käitumine teisele haiget teeb, ent suhe läheb aina ebastabiilsemaks.