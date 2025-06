STRIPPAR VÕI KUNINGANNA? Naine ähvardab raseduse katkestamisega, kui mees ühes asjas endale kindlaks jääb

Naise postituse toon Redditis on meeleheitlik. Ta selgitab taustaks, et tema ja tema elukaaslane on teinud kindla otsuse - neil saab olema ainult üks laps. Selle põhjuseks on naise tervislik seisund, mis muudab raseduse riskantseks. Just seetõttu on ta seda enam unistanud, et vähemalt lapse nimi oleks midagi tähenduslikku, ajatut ja tema südames oluline.