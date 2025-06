See, mis võib tunduda keskmisele inimesele kahjutu või isegi meeldiv, võib üliintelligentsetele inimestele mõjuda ootamatult kurnavalt, kuna nende aju on pidevalt ülekoormatud. Allpool on 11 igapäevast olukorda, mis väsitavad üliintelligentseid inimesi, kuid mida keskmine mõistus vaevu märkab