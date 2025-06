Kui soovid elada kaua ja tervena, ära neid toiduaineid kunagi koju too

New York Timesi bestsellerite autor ja toitumisspetsialist Dan Buettner on teinud kogu oma karjääri jooksul tõhusat uurimistööd ja usub, et on avastanud pikaealisuse saladused. Ta väidab, et nende toiduainete tarbimine lõikab ära võimaluse elada saja-aastaseks ning seega soovitab neid üldse mitte koju tuuagi. Mis need ohtlikud pahalased on?