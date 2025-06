Lapsepõlvest mäletame küllap kõik vanemaealiste inimeste lauset, et mida vanemaks saadakse, seda kiiremini aeg lendab. Täiskasvanuks saades mõistavad seda juba peaaegu kõik ja see tempo paistab üha kiirenevat. Selgub, et sellele on seletus täiesti olemas, teaduslik ja puha.