Mitte vaid etikett: põhjused, miks Briti kuningapere liikmed ka lõõskava päikesega päikeseprille ei kanna

Kas oled märganud, et ükskõik kui lõõskav on päike ja ereda valgusega ilm, naeratavad Briti kuningakoja liikmed kaamerasse ikka ilma päikeseprillideta? Mulje, et sinivereliste pere on päikeseprillide asjus pehmelt öeldes ebaentusiastlik, on täiesti tõde. Kuid miks see tegelikult nii on?