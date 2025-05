PROOVI JÄRELE Need nipid aitavad sul endas selgusele jõuda

«Sisemised vastuolud tekivad sageli siis, kui meie väärtused, soovid ja hingekutsumus ei ole kooskõlas väliste ootuste ja normidega,» sõnab Maria. Ta selgitab, et neid vastuolusid saadavad sageli rahutus, ärevus või motivatsioonilangus, mis ei ole lihtsalt tühised tujud. «Just need hetked on olulised peatuskohad ja võimalused küsida endalt, kas see, mille poole ma liigun, tuleb minu unistustest või kellegi teise ootustest?»