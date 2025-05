DNA-test paljastas šokeeriva tõe: kuus aastat koos olnud paar osutus õeks ja vennaks

Üks Redditi kasutaja jagas hiljuti šokeerivat lugu, kuidas ta avastas oma kuus aastat kestnud suhte partneriga DNA-testi tehes, et nad on bioloogilised õde ja vend. Mõlemad olid lapsena adopteeritud ja nende ühine kogemus kasvatusperedes aitas neil omavahel kiiresti sügava sideme luua. Paar otsustas teha DNA-testi, et uurida oma päritolu, kuid tulemused näitasid, et nad on täisõed-vennad.