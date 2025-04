Iluduskuninganna vähidiagnoosini viis lõpuks sümptom, mida ta pikalt ignoreeris

Ramsey märkas esimest sümptomit – verejälgi väljaheites – juba 2011. aastal pärast poja sündi, kuid arvas, et tegu on hemorroididega. Aastate jooksul muutus verejooks sagedamaks ning lisandus lima. 2019. aastal otsustas ta lõpuks minna kolonoskoopia protseduurile ning see näitas viiesentimeetrist polüüpi tema jämesooles, vahendab New York Post.