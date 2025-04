Naine loobus perfektsusest ja saavutas viimaks kõik, mida tahtis

«Teoorias on lihtne nimetada peamisi takistusi, mis seisavad inimeste unistuste täitumise ees, aga kui me päriselt elus nende takistusega ühel hetkel silmitsi seisame, ei pruugi me neid ära tunda ega osata neist läbi minna,» kirjeldab Baydar. Tema sõnul on kõige levinumad takistused eesmärkide poole püüdlemisel hirm ebaõnnestumise ees, eneseusalduse ja toetuse puudumine ning harjumuste või mugavustsooni lõksu langemine. Lisaks nendele on meil kõigil ka sügavamad, vähem nähtavad mustrid, mis takistavad meid oma unistuste suunas liikumast.