SPETSIALISTI NÕUANDED Kuidas rääkida nii, et kõik kuulavad?

Kas oled kunagi imestanud, miks mõned inimesed suudavad rääkida nii enesekindlalt, et kogu ruum kuulab neid lausa hinge kinni pidades? Sinul aga käed ja hääl värisevad ning tahaks maa alla vajuda? Isegi soovitus kuulajaid alasti kujutleda ei aita. Hea uudis on see, et veenev ja enesekindel esinemisoskus pole kaasasündinud supervõime, vaid täiesti õpitav oskus!