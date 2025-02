Kui oled kooliealise lapse vanem, siis oled ilmselt pidanud aitama tal kodutöid teha. Kuid mõnikord võivad ülesanded osutuda nii keeruliseks, et panevad ka kõige nutikamate täiskasvanute ajud ragisema. Just nii juhtus hiljuti ühe emaga, kes pöördus internetifoorumi Redditi kasutajate poole, et leida vastus oma lapse matemaatikaülesandele.