Täna on see päev, mil tähistame armastust ja sõprust – valentini- ja sõbrapäeva! Aga nagu elu sageli näitab, ei ole iga romantiline hetk täiuslik. Mõnikord võib üks veidi liiga kaua planeeritud õhtu minna täiesti viltu ja lõppeda lõbusa või piinliku mälestusega, mis jääb meelde veel aastateks. Sellistes hetkedes saad aru, et vahest tasub lihtsalt naerda olukorrale vastu ja võtta elu kergelt!