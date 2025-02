Kingitud kommid otsejoones prügikasti: Briti karmim ema jagab oma kasvatusmeetodeid

39-aastasel Elena Leemingil on koos abikaasa Darren Leemingiga (54) kaks last, kuueaastane Clive ja viieaastane Violet. Alates kolmandast eluaastast on mõlemad lapsed saanud edasiseks eluks ettevalmistavat ranget väljaõpet. Elena sõnul on neil kodus reeglid paigas.

«Lapsed saavad vaadata televiisorit ühe tunni nädalas. Lapsed ei saa maiustusi ja laokile jäetud mänguasjad leiavad tee prügikasti. Alates kolmandast eluaastast osalevad mõlemad ka kodutöödes.» Naine on veendunud, et see rangus on edu võti laste heaks tulevikuks.