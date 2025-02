«Olime koos kümme aastat. Me polnud tülitsenud, polnud suuri kriise – ja just see oligi probleem. Meie suhe oli muutunud täiesti etteaimatavaks ja igavaks. Ei mingeid üllatusi, ei kirge, ainult harjumus.»

Igas suhtes on hetki, mil kõik tundub habras ja keeruline. Küsisime Eesti naistelt, milline on olnud nende kõige raskem hetk armuelus ja kuidas nad sellest välja tulid. Siin on nende ausad, valusad ja õpetlikud lood.

Laura: Olime seitse aastat koos olnud. Ma arvasin, et olen leidnud inimese, kellega jagada elu lõpuni. Meil oli ühine kodu, sõbrad, harjumused – kõik tundus paigas. Aga aegamööda hakkasid väikesed probleemid kuhjuma. Alguses olid need tühised tülid, mida pidasin normaalseks. Aga ühel hetkel märkasin, et me ei räägi enam oma tunnetest. Ta jäi tööle kauemaks, muutus tuimaks ja kaugeks. Ma arvasin, et see on lihtsalt faas, kuni sain teada, et ta oli mind petnud.