Peaaegu pooled abielud lõpevad lahutuse või lahkuminekuga. Uuringud näitavad, et lahutatud vanemate lapsed kogevad suurema tõenäosusega depressiooni, usaldusprobleeme ja madalat enesehinnangut, mis võib viia kooliprobleemide ja sotsiaalse isolatsioonini.

Nüüd on aga ilmunud uus südantlõhestav uuring, mis näitab, et lahutatud vanemate lastel on 60 protsenti suurem tõenäosus insuldi saamiseks elu jooksul kui neil, kelle vanemad ei lahutanud.